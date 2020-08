Guardas municipais agridem morador de rua em São José dos Campos; veja

View this post on Instagram

#Repost @esdrasandradeoficial Acredito que todos vocês que moram aqui em São José dos Campos-SP conheçam o senhor Jadir e sua cachorrinha Isabella, inclusive a poucos meses fora feita uma campanha para tirá-los da rua e deu certo, porém hoje por volta das 10hs da manhã ele passou por tal situação no centro da cidade, as pessoas que filmaram, que trabalham próximo ao local me disseram que ele não fez absolutamente nada para passar por tamanho constrangimento, até então o motivo foi ele estar pedindo dinheiro, aparentemente o levaram sem a Isabella (sua cachorrinha) e ainda não sei onde e com quem ela está, pois nota-se no vídeo que ao tentarem tirá-la dele a força ela acaba caindo no chão e sai correndo com medo! O real motivo só saberemos com mais informações trazidas por ambas partes e mais filmagens, seja de câmeras das lojas do calçadão ou do COI. Tenho uma admiração por toda e qualquer instituição pública que sirva para defender os cidadãos de bem, mas não posso admitir nem aceitar tamanha troglodilagem com um idoso e uma cachorrinha idosa, nota-se também que o calçadão inteiro estava ao lado do senhor Jadir, que as pessoas pediam para filmarem aquilo, pediam para os agentes o soltarem, mas sem sucesso! Queremos uma explicação plausível para tal ato senhor Felicio Ramuth SENHOR JADIR E ISABELLA, VOCES NÃO ESTÃO SOZINHOS. ELE ESTÁ SOZINHO NA DELEGACIA, SEM ADVOGADO, E NINGUÉM SABE ONDE ESTÁ A CACHORRINHA!! MAS ESTAMOS INDO PRA LÁ!!!!!!

