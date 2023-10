Guarapari recebe o Ônibus Rosa da Lei Maria da Penha nesta terça-feira, 10

O Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha estará em Guarapari, nesta terça-feira (10), para participar de uma ação do Outubro Rosa, em razão do mês de prevenção ao câncer de mama. As atividades acontecem das 9 às 16 horas, próximo à Igreja Católica de Iguape.

Além do atendimento do Ônibus Rosa, onde mulheres poderão buscar informação e orientação a respeito de violência doméstica e familiar, a comunidade de Iguape e região também terá acesso a agendamentos e atendimentos de saúde, como solicitação de mamografia e nutricionista, e de beleza, incluindo corte de cabelo e sobrancelha.

A ação conta com a participação da Prefeitura de Guarapari, do Tribunal de Justiça (TJES), por meio da Coordenadoria da Mulher do TJES, da Ordem dos Advogados do Espírito Santo (OAB-ES) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), entre outros parceiros.

Vitória, 09 de outubro de 2023

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES