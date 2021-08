Guarani vence o Brasil no Brinco de Ouro e encosta no G4

O Guarani fez o dever de casa na noite desta sexta-feira (6) ao derrotar o Brasil de Pelotas por 2 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols que definiram o confronto foram marcados pelo atacante Bruno Sávio e pelo lateral-esquerdo Bidu.

Com o resultado positivo, o Bugre vai a 26 pontos e encosta no G4 – ocupa no momento a quinta colocação. O próximo compromisso será na terça-feira, às 19h, contra o Avaí no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O JOGO

O técnico Daniel Paulista mandou a campo a equipe com três novidades na formação titular: Andrigo entrou no lugar de Régis, que cumpriu suspensão, Índio ficou com a vaga de Rodrigo Andrade, vetado pelo departamento médico, e Allan Victor recebeu oportunidade no ataque.

O início da partida foi bastante pegado. O Guarani atacava em busca de espaços, mas esbarrava na forte marcação adversária. Com a área do Brasil congestionada, as finalizações de fora da área eram uma boa saída e foi assim que o Bugre criou o primeiro lance de perigo, aos 22′, quando Índio recebeu de Bruno Sávio, bateu forte e a bola passou perto.

Aos poucos, o Alviverde aumentou o ritmo e foi chegando com mais frequência. Aos 32′, Bruno Sávio fez boa jogada pela direita, tentou o passe e Allan Victor completou para fora. Três minutos depois, Allan Victor bateu de longe e o goleiro fez a defesa.

A insistência bugrina foi premiada aos 45′. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Thales foi atingido pelo rival na área fora do lance e o árbitro, com ajuda do assistente, anotou a penalidade máxima. Bruno Sávio chamou a responsabilidade, cobrou bem e abriu o placar – foi o sexto gol do atacante na Série B e o sétimo na temporada.

O Guarani manteve o jogo sob controle na volta do intervalo. Sem praticamente ser ameaçado pelo adversário, ainda conseguia criar boas situações. Allan Victor tentou de longe, aos 3′, e assustou. De canhota, Andrigo também experimentou, aos 16′, e o goleiro fez a defesa em dois tempos.

Com o tempo passando, o técnico Daniel Paulista oxigenou a equipe e fez alterações, com destaque para a estreia do atacante Maxwell e o retorno do volante Eduardo Person, recuperado após lesão no joelho e que voltou a atuar após 285 dias.

O Bugre buscava o gol da tranquilidade e ele veio aos 37′ em boa jogada coletiva. Bruno Sávio tabelou com Eduardo Person, colocou na área e Bidu apareceu como se fosse um atacante para cabecear, marcar seu terceiro gol no campeonato e dar números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 x 0 BRASIL (RS)

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Rodada: 16ª

Data: 06/08/2021 (sexta-feira)

Local: Estádio Brinco de Ouro

Cidade: Campinas (SP)

GUARANI

Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu (Eliel); Bruno Silva e Índio; Bruno Sávio (Renanzinho), Andrigo (Eduardo Person) e Allan Victor (Maxwell); Lucão do Break (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

BRASIL

Matheus Nogueira; Oliveira (Vidal), Arthur Henrique, Alan Dias e João Siqueira (Kevin); Wesley; Jarro (Lucas Santos), Renatinho (Rômulo), Gabriel Terra e Netto; Ramon (Júnior Viçosa). Técnico: Cléber Gaúcho.

Gols: Bruno Sávio (pênalti), aos 45′ do primeiro tempo e Bidu, aos 37′ do segundo tempo.

Renda e público: Portões fechados.

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Auxiliares: Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva

Cartões amarelos: Diogo Mateus, Eduardo Person (GUA); Wesley, Allan Dias (BRA)

fonte: https://www.guaranifc.com.br/futebol-profissional/guarani-vence-o-brasil-no-brinco-de-ouro-e-encosta-no-g4/