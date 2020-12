Guarani fecha 2020 com vitória sobre o Sampaio e colado no G4

Com gol de Pablo, o Guarani encerrou 2020 em grande estilo e venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 fora de casa, no estádio Castelão, em São Luís-MA, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado levou o Bugre aos 47 pontos, na sexta colocação da competição nacional e somente dois pontos atrás do Juventude, que atualmente fecha o G4. Em seu próximo compromisso, o time de Felipe Conceição joga no dia 2 de janeiro (sábado), às 21h, no Brinco de Ouro.

O jogo

O primeiro tempo foi de muitas chances criadas pelo Guarani, que somente não conseguiu abrir o placar por conta das grandes defesas realizadas pelo goleiro Gustavo. Aos 6′, Murilo Rangel cobrou falta e a bola saiu pela linha de fundo, com perigo. Aos 25′ veio o bombardeio alviverde. Renanzinho bateu colocado e colocou o goleiro para trabalhar. No minuto seguinte foi a vez de Lucas Crispim, que também ficou no quase. No lance posterior, Bidu chutou, Gustavo defendeu e a bola sobrou para Murilo Rangel, que encheu o pé para nova intervenção do camisa 1.

Titular da meta no lugar do suspenso Gabriel Mesquita, Jefferson Paulino precisou trabalhar em jogadas pontuais, como aos 40′, quando Marcinho cobrou falta e o goleiro saltou bonito para defender, e aos 43, em chute rasteiro.

No segundo tempo o confronto seguiu com o Bugre criando em busca da vitória, enquanto o Sampaio buscava explorar os espaços deixados no setor defensivo. Aos 17′, Jefferson salvou o Guarani em finalização de Caio Dantas. A resposta veio dois minutos depois, com Matheus Souza, que bateu e quase encobriu Gustavo. Até que aos 35′ saiu o gol bugrino. Lucas Crispim fez lindo cruzamento pelo lado direito e Pablo subiu bonito para cabecear mandando para as redes e decretando a vitória alviverde.