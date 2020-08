Guarani e Bragantino decidem título que garante vaga na Copa do Brasil

Pela primeira vez este ano, Guarani e Bragantino estarão frente a frente às 20h, na Arena Barueri, para uma partida decisiva, que vale não só o Troféu do Interior de São Paulo, como também uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O jogo é único e, em caso de empate no tempo regulamentar, a definição será na cobrança de pênaltis. O campeão receberá ainda uma premiação de R$ 360 mil. O vice leva R$ 100 mil.

As duas equipes ainda não duelaram este ano, pois estavam no mesmo grupo na primeira fase do Paulistão. Na semifinal do Troféu do Interior de SP, no último domingo (2),o Bragantino venceu nas penalidades o Botafogo-SP, clube de Ribeirão Preto, após empate por 1 a 1. O goleiro Cleiton brilhou na ocasião, defendendo duas cobranças. O Massa Bruta é comandado pelo técnico Felipe Conceição, que deve começara a partida com a seguinte escalação: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Ligger e Edimar; Vitinho, Ricardo e Matheus Jesus; Artur, Ytalo e Morato.

Já o Guarani, na outra semifinal, superou de virada a Inter de Limeira pelo placar de 2 a 1, no último sábado (1º). O técnico do Bugre Thiago Carpini deve repetir o elenco que jogou no sábado: Jefferson Paulino, Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu; Deivid, Eduardo Person, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Júnior Todinho e Waguininho.