Guarani bate o Londrina e vence segunda consecutiva na Série B

O Guarani conquistou na noite desta sexta-feira (9) a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol do atacante Bruno Sávio no segundo tempo, o Bugre bateu o Londrina por 1 a 0, no Estádio do Café, em partida válida pela 10ª rodada.

Com o resultado positivo, o Alviverde manteve a invencibilidade fora de casa no torneio (duas vitórias e três empates), foi a 16 pontos e se aproximou do G4. O próximo compromisso acontece na terça-feira (13), contra o CRB, no Estádio Brinco de Ouro.

O JOGO

O técnico Daniel Paulista mandou a campo o time com uma novidade na formação titular – o zagueiro Thales retornou de suspensão e ocupou a vaga de Carlão, entregue ao departamento médico por conta de um problema na panturrilha esquerda. A partida começou bastante equilibrada, com as equipes sendo cautelosas. Com mais posse de bola e a marcação ajustada, o Guarani evitava avanços perigosos do adversário e buscava espaços para atacar.

Aos poucos, o Bugre passou a controlar as ações ofensivas e ditar o ritmo na etapa inicial. Dessa forma, as oportunidades começaram a aparecer. Aos 21′, Davó fez tabela pelo meio com Bruno Sávio, finalizou e o goleiro adversário defendeu no canto direito. O atacante teve nova chance aos 30′. Após receber de Rodrigo Andrade, o camisa 30 arriscou e César segurou.

Melhor em campo, o Guarani teve duas chances de ouro para abrir vantagem no primeiro tempo. Aos 37′, Diogo Mateus cobrou escanteio, o zagueiro Ronaldo Alves tocou de cabeça e exigiu grande defesa do goleiro do Londrina. No rebote, Julio César tentou e quase marcou. Quatro minutos depois, Bruno Sávio fez grande jogada pelo lado direito, deu uma caneta no adversário e fez o passe, mas Julio César não conseguiu completar para o gol.

A volta do intervalo teve os donos da casa com mais volume de jogo e exigindo mais atenção da retaguarda bugrina. Praticamente um espectador no primeiro tempo, Gabriel Mesquita foi exigido pela primeira vez aos 14′. Após cruzamento vindo da direita, Caprini bateu e, atento, o goleiro do Guarani fez intervenção importante.

Na tentativa de oxigenar o setor ofensivo, Daniel Paulista apostou nas entradas de Andrigo e Lucão do Break. Logo em um de seus primeiros lances, o camisa 10 cobrou escanteio fechado e por muito pouco o zagueiro do Londrina não marcou contra. Na resposta da equipe paranaense, Adenílson chutou de fora da área e acertou o travessão.

O Guarani não criou muito na etapa final, mas quando chegou foi cirúrgico para abrir o placar aos 37′. O lance começou em belo passe de Rodrigo Andrade, Régis deixou Bruno Sávio na cara do gol e o atacante, com frieza e categoria, deu um tapa no cantinho esquerdo para marcar o gol. Foi a terceira assistência de Régis na Série B e o quinto gol de Bruno Sávio no campeonato. Com a vantagem, o Bugre baixou as linhas nos minutos finais, gastou as últimas substituições e segurou a vantagem para confirmar a vitória.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 x 1 GUARANI

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Rodada: 10ª

Data: 09/07/2021 (sexta-feira)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR).

LONDRINA

César; Ricardo Luz, Marcondes Jr., Augusto e Felipe Vieira (Júnior Pirambu); Tárik (Pedro Cacho), Marcelo Freitas e Adenílson; Caprini (Tiago Orobó), Luiz Henrique e Safira (Juan). Técnico: Roberto Fonseca.

GUARANI

Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva e Rodrigo Andrade (Índio); Bruno Sávio (Pablo), Régis (Allan Victor) e Julio César (Andrigo); Davó (Lucão do Break). Técnico: Daniel Paulista.

Gol: Bruno Sávio, aos 37′ do segundo tempo.

Renda e público: Portões fechados.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Auxiliares: Lehi Sousa Silva e Lucas Costa Modesto.

Cartões amarelos: Safira (LON); Diogo Mateus e Allan Victor (GUA)