Guaidó acusa Maduro pelo sumiço de seu tio no aeroporto da Venezuela

O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó , regressou ao seu país após temporada de viagens e encontros com líderes mundiais. Guaidó denunciou nas redes sociais o desaparecimento do seu tio, Juan José Marquez.

“Te declaro responsável, usurpador Nicolás Maduro “, declarou Guaidó no Twitter.

O tio de Guaidó foi detido no aeroporto da Venezuela ao retornar da viagem aos Estados Unidos, onde acompanhava o sobrinho político em seus compromissos. Segundo informações do canal oficial de comunicação ligado a Guaidó, as autoridades do aeroporto teriam se aproveitado do tumulto envolvendo a chegada do político para deter o seu tio.

#ALERTA | Denunciamos la desaparición de Juan José Márquez, tío del Presidente (E) @jguaido , quien acompañaba al mandatario en el avión al momento de arribar a Venezuela. — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) February 12, 2020









A família recebeu a informação de que Marquez só precisaria assinar alguns documentos, porém não receberam mais notícias sobre o seu paradeiro desde então.