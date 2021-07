Grupo Via, dono da Casas Bahia e do Extra, abre 300 vagas de emprego

Luciano Rodrigues Inscrições são feitas pelo site

O grupo Via, dono da rede de lojas Poto, antiga Ponto Frio, Casas Bahia e Extra, abriu 300 vagas de emprego em diversas frentes. A procura é focada no segmento de tecnologia para colaborar em logística e no financeiro.

As vagas podem ser 100% remotas ou híbridas, a depender do cargo. As oportunidades são voltadas para desenvolvimento de software, arquitetura de software, dados, produto, qualidade e agile, em diferentes níveis de senioridade.

A empresa busca início imediato e oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado. Para se candidatar, basta se inscrever neste site .