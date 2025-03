Grupo tranca funcionário em banheiro de fazenda e rouba 800 kg de pimenta no Norte do ES

Quatro criminosos encapuzados e armados invadiram o local na última terça-feira (28); vítima ficou ferida e precisou ser levada ao hospital

O funcionário de uma fazenda na localidade de Córrego da Lama, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, viveu momentos de terror na noite de terça-feira (28), quando foi mantido refém e trancado em um banheiro por quatro criminosos armados e encapuzados. O grupo roubou da propriedade cerca de 800 quilos de pimenta-do-reino, dois cavalos, uma moto, um celular e máquinas agrícolas.

A Polícia Militar foi acionada já no início da madrugada de quarta-feira (29). Quando os militares chegaram ao local, perceberam uma porteira aberta e encontraram a vítima, que contou que estava irrigando o café no momento em que foi abordada pelos criminosos. Eles o fizeram abrir o cadeado da porteira e do galpão. Em seguida, prenderam a vítima no banheiro. Um dos homens ficou vigiando o funcionário enquanto o restante fazia a “limpa” na propriedade.

Aproximadamente 800 kg de pimenta-do-reino

Dois cavalos

Uma moto Honda CG 125 Fan

Uma motosserra Husqvarna

Um furador de buracos Kawashima

Uma bomba Schneider

Uma botija de gás

Segundo o funcionário, o quarteto utilizou um veículo para cometer o crime, que ele não soube identificar, e fugiu na sequência. Após um tempo, a vítima conseguiu quebrar parte da grade do portão e pediu ajuda para um vizinho. O dono da propriedade foi até o local e deu apoio ao trabalhador, que ficou ferido em uma das mãos e no rosto. Ele foi levado ao hospital do município.

A PM informou que foram realizadas rondas na região, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança e afirmou que “está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos”.

Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.