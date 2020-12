Grupo ‘Ser Educacional’ anuncia aquisição de faculdade de Medicina na Bahia

Reprodução UNIFASB

‌O grupo ‘Ser Educacional’, um dos maiores grupos privados de educação do Brasil, concluiu a aquisição do Centro Universitário São Francisco de Barreiras (UNIFASB), no estado da Bahia. O valor da transação foi de R$ 210 milhões. A transação envolve a compra do imóvel da sede da UNIFASB, avaliado em aproximadamente R$ 34 milhões.

Com o negócio, o grupo adiciona mais 80 vagas anuais de Medicina ou 96 vagas anuais, incluindo as vagas disponibilizadas via Prouni e Fies.

“É a nossa terceira aquisição de faculdade de Medicina em três meses, em linha com a nossa estratégia de consolidação de vagas na área de Saúde e, em particular, nesse curso premium no ensino superior”, afirma o CEO da Ser Educacional, Janyo Diniz.

“A UNIFASB possui 80 vagas no curso de Medicina que atualmente está com cerca de 50% de maturação. A localização da instituição é excelente, pois está no coração da região do MATOPIBA, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e possui o maior PIB per capita do Norte-Nordeste e está em franco crescimento por conta da força do agronegócio”, acrescenta o CEO da Ser Educacional.

O Centro Universitário São Francisco de Barreiras (UNIFASB) está localizado na cidade de Barreiras, no interior do estado da Bahia, que tem uma população estimada de aproximadamente 157 mil habitantes. A UNIFASB possui cerca de 1.600 alunos.

Ser Educacional

Fundado‌ ‌em‌ ‌2003‌ ‌e‌ ‌com‌ ‌sede‌ ‌no‌ ‌ Recife,‌ ‌o‌ ‌Grupo‌ ‌Ser‌ ‌Educacional‌ ‌(B3‌ ‌SEER3) é‌ ‌um‌ ‌dos‌ ‌maiores‌ grupos‌ ‌privados‌ ‌de‌ ‌educação‌ ‌do‌ ‌Brasil‌. ‌A‌ ‌Companhia‌ ‌oferece‌ ‌cursos‌ ‌de‌ ‌graduação,‌ ‌pós-graduação,‌ ‌técnicos‌ ‌e‌ ‌ensino‌ ‌a‌ ‌distância‌ ‌e‌ ‌está‌ ‌presente‌ em‌ ‌26‌ ‌estados‌ ‌e‌ ‌no‌ ‌ Distrito‌ ‌Federal,‌ ‌em‌ ‌uma‌ ‌base‌ ‌consolidada‌ ‌de‌ ‌aproximadamente‌ ‌183,6‌ ‌mil‌ ‌alunos.‌ ‌