Grupo O Dia de Comunicação anuncia mudança no quadro diretor

O Grupo O Dia, detentor das marcas O Dia e Meia Hora, trouxe para sua equipe os publicitários Caio Sá e Alexandre Farah. O vice-presidente Marcos Rezende, há muitos anos na empresa estruturando a marca, trouxe novos gestores para a área comercial e o objetivo é um só: fortalecer os negócios e a marca dos veículos no Estado do Rio de maneira mais conectada com os novos tempos.

O publicitário Caio Sá retorna ao Jornal O Dia. Além do próprio grupo, ele já atuou na área de mídia em diversas agências como Heads, Arcos, Grey, além das áreas comerciais da CBN e da Stories. Recentemente atuou como Head de Operações e Comercial da agência Whop.





No novo desafio, vai responder pela diretoria comercial do grupo. Já a direção de marketing e novos projetos fica sob a responsabilidade de Alexandre Farah, que tem passagem pela Prefeitura do Rio e estava na conta do Governo do Rio pela gigante FSB.

A renovação faz parte da estratégia das empresas O Dia em um momento onde se comemora o marco de possuir o único entre os principais jornais impressos com crescimento em circulação no último ano, como apontam os dados do IVC, para ampliar a presença digital das marcas associadas além de desenvolver novos produtos como forma de ampliar o relacionamento entre anunciantes e a base de consumidores de conteúdo do grupo.

