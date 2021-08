Grupo de Trabalho Intersetorial monitora vacinação contra Covid-19 na população em situação de rua

Um Grupo de Trabalho Intersetorial está monitorando a vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19) realizada na População em Situação de Rua (PSR) do Espírito Santo.

A equipe é coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) e conta também com representantes das Secretarias da Saúde (Sesa), Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Segurança Pública (Sesp), do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), além de representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPSR).

As imunizações tiveram início no mês de maio, logo após o Governo do Estado incluir a população em situação de rua como grupo prioritário no calendário de vacinação contra a Covid-19. Ao todo, foram distribuídas 2.462 doses, de acordo com o quantitativo da PSR informado pelos municípios, sendo mais de 800 doses aplicadas até o momento.

As reuniões de acompanhamento da vacinação estão ocorrendo em conjunto com os representantes da Gestão de Assistência e Saúde, as referências técnicas dos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória e de São Mateus, João Neiva, Mimoso do Sul e Domingos Martins, além do Movimento Nacional da População em Situação de Rua.

O Grupo de Trabalho está solicitando, quinzenalmente, as informações à Secretaria da Saúde sobre o número de doses aplicadas nos municípios, bem como o monitoramento constante dessas informações.

A equipe também se colocou à disposição dos municípios para auxiliar nas ações e estratégias necessárias à aplicação da imunização da população em situação de rua. Isso porque, apesar de as doses serem recebidas do Ministério da Saúde, via Sesa, os municípios são responsáveis pelas aplicações.

A referência técnica da Secretaria da Saúde, Júlio César de Moraes, que integra o Grupo de Trabalho, explicou que é preciso pensar em estratégias para aumentar a cobertura vacinal na população em situação de rua.

A coordenadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPSR), Rosangela Nascimento, ressaltou que as equipes de Abordagem Social e Consultório na Rua têm expertise necessária para a identificação dessas pessoas. “Precisamos criar uma espécie de Plano B. Temos que levar informação, sensibilização e pensar em dias e horários alternativos”, disse.

Sobre o GTI/PSR

O Grupo de Trabalho Intersetorial sobre a População em Situação de Rua (GTI/PSR) foi criado e instituído em 2020, com o objetivo de apoiar e articular ações de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19).

“É necessário assegurar o acesso aos serviços essenciais, a garantia de sistematização e aperfeiçoamento dos protocolos e fluxos do atendimento dessa população no contexto na pandemia, dentre outros”, explicou o coordenador de Políticas de População em Situação de Sua da Secretaria de Direitos Humanos, Eliando Reis.

