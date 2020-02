Grupo de trabalho debate modelo de privatização da Codesa

O grupo de trabalho da Comissão de Infraestrutura (Coinfra) responsável por estudar o processo de desestatização da Codesa realizou o primeiro encontro na tarde desta sexta-feira (14), na Assembleia Legislativa (Ales). O grupo foi instituído no final do ano passado e tem representantes do governo do estado, dos trabalhadores portuários, do setor empresarial, das comunidades e outros.

Veja mais fotos da reunião

“É de extrema importância esse debate, uma vez que a modelagem para a privatização dos portos está sendo construída agora e precisamos dialogar e ouvir as propostas dos envolvidos para que a gente possa ter os menores prejuízos possíveis para o Estado, comunidades e trabalhadores”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip Navarro.

O presidente da Intersindical dos Trabalhadores Portuários, José Adilson Pereira, demonstrou a preocupação de que a desestatização seja feita sem levar em consideração o que ele chama de visão pública independente do porto.

“Ou seja, tem que atender a todos usuários, indústria e trabalhadores. Qual modelo vai ser? Que seja seguido o princípio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do diálogo social, onde se resolvem os problemas sociais das comunidades, dos trabalhadores do entorno. Se não for assim, não tem sucesso”, defendeu.

O presidente da Coinfra, deputado Marcelo Santos (PDT) também se manifestou preocupações sobre o modelo a ser adotado. “Queremos saber é qual a modelagem desse programa. Como serão atendidas todas essas demandas de infraestrutura que carecem os portos? Tudo isso tem que estar previsto nessa modelagem. Quem pegar a concessão vai investir, por exemplo, nas áreas retroportuárias com mais de 1 milhão de m² subutilizados? Como vamos atrair investimentos pra cá?”, ponderou.

O parlamentar Marcelo Santos (PDT) garantiu que o debate do grupo de trabalho vai chegar ao governo federal. “Nós vamos ser porta-vozes da comunidade capixaba e levar a proposta do que entendemos ser o melhor para os portos do Estado. Fomentar os debates é o papel do Parlamento estadual. E nós vamos levar os resultados ao governo do Estado, ao Ministério da Infraestrutura, à Codesa e à bancada capixaba. Todos vão receber nosso documento dizendo o que queremos para o futuro do setor portuário capixaba”.

Para o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta, não há uma preocupação com a desestatização em si, mas sim com a perda de espaço que os capixabas estão tendo no comércio internacional. “Precisamos resolver os problemas graves de infraestrutura e eficiência porque se não for assim não haverá cargas e nem empregos sejam os portos públicos ou privados”, pontuou.

A Codesa

A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) é uma estatal federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela administração dos portos de Vitória e de Barra do Riacho (Aracruz). O leilão do serviço portuário capixaba deve ocorrer em 2021 e a Codesa passa por um estudo do BNDES que deve servir de base para as privatizações portuárias do Brasil.