Grupo de Trabalho das Metas do CNJ se reúne com gabinetes e câmaras do TJES

Objetivo foi traçar estratégias e unir esforços para o cumprimento das metas no 2º grau.

O grupo de trabalho para Acompanhamento das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem como presidente a desembargadora Janete Vargas Simões, reuniu-se, nesta segunda-feira (09/8), com diretores de Câmaras e assessores de desembargadores do TJES, com o objetivo de debater e unificar estratégias e ações para o cumprimento das Metas Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o ano de 2021, no segundo grau de jurisdição.

Os trabalhos foram conduzidos pela desembargadora Janete Vargas Simões e pelos servidores Rita de Cássia Barcellos Almeida e Magno dos Santos Neto, que compõem a Equipe Técnica do grupo de trabalho das Metas Nacionais fixadas pelo CNJ.

Durante a reunião, a desembargadora deixou claro que o esforço deve ser conjunto e pediu a participação de todos, pois os resultados finais de cumprimento das metas serão computados para todo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e não individualmente por desembargadores ou Câmaras.

Vitória, 09 de agosto de 2021

