Grupo de servidores da Prefeitura de Linhares doa sangue para o Hemoes

Na manhã desta quinta-feira (23), servidores do Núcleo de Atenção e Proteção à Saúde (Naps) da Prefeitura de Linhares se dispuseram a fazer algo além de orientar a população sobre a prevenção e combate de doenças. O grupo decidiu doar sangue e ajudar a repor os estoques do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo – Hemoes de Linhares.

A ação foi liderada pela diretora do Naps, enfermeira Késsy Bonicenha Brunetti, que também realizou a doação. “O Naps está em todos os lugares e tem um olhar diferenciado voltado para os que sofrem, logo, esse sentimento de solidariedade é algo inerente à profissão que cada um servidor do órgão escolheu para a vida”, afirmou.

Durante a semana, entre 7h e 12h30, mais servidores serão estimulados a realizar a doação para fortalecer essa iniciativa, realizada em um bom momento. O serviço sofre com a diminuição do número de doações devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que tem afastado os doadores regulares do banco de sangue.

Segundo a diretora do Hemocentro de Linhares, Renata Fonseca, a maior necessidade é para os tipos Rh “O” negativo e “O” positivo. “Estamos trabalhando com muito cuidado, com doações em horário agendando para que tenhamos controle do número de pessoas, evitando sempre aglomeração”, disse.

A queda no número de doações, segundo Renata Fonseca, diz respeito ao medo em relação ao contágio da doença. “Precisamos de doações, existem os tipos mais urgentes, mas todo tipo sanguíneo é bem-vindo. As pessoas estão com medo de doar, mas estamos tomando todas as medidas de higienização para garantir a segurança de doadores e colaboradores”, completou.

A doação do grupo irá beneficiar inúmeros pacientes, já que uma unidade de sangue doada pode ser separada em glóbulos vermelhos ou hemácias, plaquetas, plasma e crio precipitado, beneficiando até quatro pacientes.

Critérios

Para doar, é preciso ter entre 16 a 69 anos e pesar 50 quilos ou mais, sendo que a primeira doação deve ter sido feita antes dos 60 anos. No dia, é preciso apresentar documento de identidade com foto e estar alimentado. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal. A fim de evitar aglomerações, o banco solicita que as doações sejam previamente agendadas.

Candidatos que foram infectados pelo novo Coronavirus são considerados inaptos à doação de sangue por um período de 30 dias após a completa recuperação. Já quem teve contato, nos últimos 30 dias, com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial de infecções pelo vírus deve ser considerado inapto por 14 dias após o último contato com essas pessoas.

Onde procurar

O Banco de Sangue do Hemoes de Linhares funciona na Avenida João Felipe Calmon, no centro, ao lado do Hospital Rio Doce. Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Os telefones do Hemocentro são: 27 3264 6000, 3264 6019.

