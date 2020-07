Grupo chato? WhatsApp testa silenciar conversas para sempre

Redes sociais/Reprodução Robô Pepper faz companhia para pessoas em isolamento na Escócia

Na escócia, um robô chamado Pepper foi programado para fazer companhia a pessoas em isolamento social durante a pandemia de Covid-19 . A novidade é parte de um experimento sobre Inteligência Artificial realizado por uma Universidade Escocesa.

Assim como o caso de Pepper, cientistas da Universidade Heriot-Watt, situada em Edimburgo, têm programado robôs desenvolvidos no Japão em 2014 para efetuar tarefas normalmente feitas por cuidadores ou pessoas que prestam serviços em casas.

“Buscamos compreender quais são as necessidades das pessoas mais vulneráveis neste momento, e quais tecnologias podem ser usadas para facilitar a vida delas”, explica Mauro Dragone, responsável pelo projeto.

A Universidade recrutou pesquisadores, prestadores de serviços e usuários do sistema de ajuda domiciliar para participar remotamente do projeto.

“Estamos transformando esse laboratório em um local com acesso remoto aberto a distância, para que possamos continuar trabalhando juntos, apesar da distância física”, continua Dragone.

De acordo com Emma Donnely, diretora do programa digital do grupo, a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) tornou urgente a necessidade de criar “soluções digitais no setor da saúde. Para ela, o projeto foi recebido “de forma muito positiva” até agora.

“Os profissionais da saúde sabem que o projeto os ajudará a facilitar um pouco a vida cotidiana”, declarou.