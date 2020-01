Grupo BIG é multado em R$ 5 milhões por caso de jovem escalpelada em kart

arrow-options Ed Wanderley Débora Dantas abriu processo indenizatório contra o Grupo BIG

O Grupo BIG recebeu nesta quinta-feira (16) a maior multa já aplicada pelo governo do estado de Pernambuco como resultado de um processo do Procon. A empresa foi autuada em R$ 5 milhões pelo caso de Débora Dantas, jovem de 19 anos que teve o couro cabeludo arrancado em um acidente de kart .

O incidente ocorreu em uma pista que fica no estacionamento do supermercado Walmart, que pertence ao Grupo BIG, no bairro de Boa Viagem, em Recife. A Adrenalina Kart Racing também foi multada no mesmo valor. Eles têm dez dias para recorrer.

O advogado de Débora, Eduardo Barbosa, afirmou que a decisão é um ” marco histórico “. A jovem comemorou: “Hoje eu vi que eu não estou sozinha. Eu estou feliz por isso. A minha satisfação vem de muitos lugares e principalmente por saber que tem tantas pessoas boas me apoiando. É uma luta que não é só minha. Todos nós merecemos esse respeito. Eu estou muito feliz!”.

O processo administrativo aberto pelo Procon foi endossado pelo governo do estado. Débora havia se reunido com o governador Paulo Câmara (PSB) e com o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico e a secretária estadual da Mulher, Silvia Cordeiro antes do anúncio.

Interrupção do tratamento

No início desta semana, a jovem denunciou o supermercado pela interrupção repentina de pagamento de seu tratamento médico, que vinha sendo custeado integralmente pela empresa desde o começo.

O advogado Eduardo Barbosa acredita que a multa milionária terá impactos também no processo indenizatório e na retomada do pagamento do tratamento médico.

Débora Dantas após reunião com o secretário Pedro Eurico

O secretário de Justiça disse ao G1 que a rede de supermercado foi convocada para prestar esclarecimentos sobre o caso e, se não responder, o Estado deve tomar medidas judiciais. “No caso de Débora, há um dano grave à saúde dela. Para nós, o fundamental é garantir o tratamento”, afirmou Pedro Eurico.

Débora Dantas já passou por mais de 20 cirurgias para reconstrução do couro cabeludo, mas seu tratamento ainda deve demorar anos para ser concluído. Os dois próximos procedimentos estavam previstos para acontecer nos dias 6 e 14 de janeiro deste ano, mas dias antes de viajar para Ribeirão Preto, onde realiza o tratamento, ela foi surpreendida com a informação de que o supermercado só continuaria a pagar pelo tratamento caso ela assinasse um termo eximindo-os de culpa.

Quando o caso veio à tona, o Grupo BIG divulgou uma nota na qual afirmava ter se surpreendido com as declarações de Débora Dantas e seu namorado, Eduardo Tumajan, acerca do caso. A empresa afirmou que não havia suspendido o pagamento, mas sim elaborado um novo cronograma para a realização dos próximos passos do tratamento. O advogado de Débora, porém, afirma que sua cliente nunca recebeu o tal cronograma.

Procurado pela reportagem, o Grupo BIG ainda não se manifestou sobre a autuação do Procon.