Grupo anti-máscara é excluído do Facebook por espalhar mentiras sobre Covid-19

Unsplash/engin akyurt Grupo recomendava que pessoas não usassem máscara





O Facebook removeu um grupo norte-americano com mais de 9 mil membros por espalhar informações falsas sobre a pandemia de Covid-19 . Chamado de “Unmasking America” (desmascarando a América, em tradução literal), o grupo incentivava pessoas a não usarem máscaras faciais.





Em sua descrição, o grupo dizia que as máscaras fazem mal à saúde de quem as usa, informação que já foi desmentida por diversos profissionais da saúde. O uso de máscaras para evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) é uma recomendação dos principais órgãos de saúde do mundo todo, como a Organização Mundial da Saúde ( OMS ).

As publicações incentivando que as pessoas não usem máscaras são consideradas, portanto, como notícias falsas. De acordo com as regras do Facebook , as notícias falsas recebem menos destaque no feed de notícias.

A exclusão do grupo Unmasking America foi realizada depois de uma investigação do site The Verge sobre o assunto. O veículo encontrou diversos outros grupos anti-máscaras ainda ativos na rede social . O Facebook disse ao The Verge que está analisando esses outros grupos.