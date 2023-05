Gripe aviária: Ministério da Saúde confirma caso suspeito em homem no ES

Com 61 anos, paciente é funcionário de parque onde ave contaminada foi resgatada. País nunca tinha registrado casos de gripe aviária

O Ministério da Saúde confirmou, na noite desta quarta-feira (17/5), um caso suspeito de gripe aviária em humano. O caso foi registrado em Vitória (ES), mesmo estado em que duas aves da espécie Thalasseus acuflavidus, popularmente chamadas de Trinta-réis-bando, foram contaminadas pelo H5N1 e resgatadas no litoral do Espírito Santo.

O homem tem 61 anos e trabalha em um parque onde foi encontrada uma ave com resultado positivo para a doença. Com sintomas gripais leves, ele é monitorado pelas equipes de saúde e está em isolamento.

As amostras do paciente e de outros 32 funcionários do local são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Espírito Santo. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referência em análises laboratoriais, também vai examinar as amostras.

“A transmissão da doença ocorre por meio de contato com aves doentes, vivas ou mortas. E, de acordo com o que foi observado no mundo, o vírus não infecta humanos com facilidade e, quando isso ocorre, geralmente a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada. O Ministério da Saúde reforçou, por meio de nota técnica, as orientações para vigilância em diante de possíveis casos suspeitos de influenza aviária em humanos após o alerta do Ministério da Agricultura e Pecuária”, ressalta a pasta em nota.

Até o momento, nenhum caso de gripe aviária foi confirmado em humanos no país. As duas aves, uma resgatada no município de Marataízes (ES) e a outra no bairro Jardim Camburi, no litoral da capital Vitória (ES), são os primeiros casos da doença confirmados no Brasil.

“Não há risco de qualquer restrição comercial porque são aves silvestres. O sistema está funcionando, mas temos que dar clareza, transparência e agilidade para continuar com nosso sistema de defesa ser reconhecido como eficiente”, declarou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em uma publicação nas redes sociais.

O Mapa afirma que os casos não afetam a condição do país como live de Influenza Aviária de Alta Patogenicida (IAAP) e solicitou que os demais países membros da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) não imponham proibições para o comércio internacional de produtos avícolas brasileiros.