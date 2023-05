Gripe aviária: 24 pessoas são monitoradas no Norte do ES

Apenas uma delas apresentou sintomas gripais leves e está em isolamento social. No total, três casos suspeitos em humanos estão sendo investigados no ES.

Após a informação de que uma ave foi diagnosticada com o vírus da Influenza aviária (H5N1), ou gripe aviária, no município de Nova Venécia, região Noroeste do Estado, foram identificadas 24 pessoas que foram possivelmente expostas ao vírus. Destas, apenas uma apresenta sintomas gripais e está em isolamento. Em todo o Espírito Santo, três casos suspeitos em humanos estão sendo investigados.

+ ES investiga 1º caso suspeito de gripe aviária em humano no país

Segundo informações da Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a ação foi articulada pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS/ES) após um levantamento em Nova Venécia.

De todos os pacientes, apenas um apresentou sintomas gripais leves e, para esse caso, foi iniciado o protocolo de isolamento social (que ocorre na própria residência), tratamento e coleta de exames.

A amostra coletada, de acordo com a Sesa, será encaminhada ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) nesta segunda-feira (22), para envio à Fiocruz.

Possíveis casos de Influenza aviária em humanos no ES

• Notificados: 60

• Descartados: 34

• Em monitoramento: 23

• Em investigação: 3

A Sesa esclarece que as pessoas que tiveram contato com as aves diagnosticadas com a Influenza aviária devem ser monitoradas.

Caso essas pessoas apresentem sintomas gripais pelo período de dez dias, a partir do contato com a ave contaminada ou com suspeita de contaminação, é recomendado que seja mantido o isolamento social.