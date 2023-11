Greve em SP: capital tem trânsito acima da média nesta manhã

Reprodução / X @MobilidadeSampa – 28.22.2023 Trânsito intenso na Radial Leste, sentido Centro, na altura da estação Carrão da Linha 3-Vermelha do Metrô

Na manhã desta terça-feira (28), a cidade de São Paulo registra trânsito acima da média devido à greve dos funcionários do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) marcou 340 km de filas de veículos às 7h de hoje.

O índice de lentidão é maior que o da média registrada para as terças-feiras neste mesmo horário, que geralmente é de 266 km.

Em razão da paralisação, o rodízio de veículos foi suspenso durante esta terça na capital paulista. Além dos funcionários do Metrô e da CPTM, os da Sabesp também aderiram à greve.

A paralisação acontece em decorrência das propostas de privatização da gestão estadual do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e começou às 00h, com duração prevista de 24 horas.

Veja, abaixo, as linhas afetadas:

Metrô

Linha 1- Azul: funcionando de Tiradentes até Ana Rosa

Linha 2- Verde: Ipiranga até Clínicas

Linha 3-Vermelha: Bresser até Santa Cecília

Linha 15- Prata: fechada

CPTM

Linha 7- Rubi: funcionando de Luz a Caieiras com intervalo de 8 minutos

Linha 10- Turquesa: fechada

Linha 11-Coral: Luz até Guaianases com intervalo de 6 minutos

Linha 12- Safira: funcionamento integral com intervalo de 8 minutos

Linha 13- Jade: funcionamento integral com intervalo de 30 minutos

Ponto facultativo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), decretaram ponto facultativo em órgãos públicos da capital. As aulas em escolas municipais, estaduais e creches, no entanto, estão mantidas.

Embora os funcionários da Fundação Casa apoiem a paralisação, não vão interromper as atividades.

O expediente da Câmara Municipal de São Paulo também foi suspenso nesta terça.

Segundo decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) dessa segunda-feira (27), o Metrô de São Paulo deve manter o funcionamento mínimo de 80% dos serviços nos horários de pico (6h às 9h e 16h às 18h).

Fora dos horários de pico, a operação mínima exigida é de 60%, com o Sindicato dos Metroviários sujeito a uma multa diária de R$ 700 mil em caso de descumprimento.

Para a CPTM, foi estabelecida uma operação com 85% do efetivo nos horários de pico e 60% nos demais horários, com multa diária de R$ 600 mil por descumprimento.

Já no caso da Sabesp, foi fixado 70% do contingente nos serviços essenciais de saneamento, com multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento.

Fonte: Nacional