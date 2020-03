Greve dos metroviários nesta terça é suspensa após acordo

arrow-options Sergio Andrade/Governo do Estado de SP Metrô de São Paulo não terá greve nesta terça (10)

Os metroviários de São Paulo suspenderam uma assembleia que seria realizada nesta segunda-feira (9) para decidir se a categoria entraria em greve amanhã. A suspensão foi anunciada após o Metrô acatar decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida na última terça-feira (3).

Segundo o tribunal, a empresa deveria pagar um valor de R$ 3.142,98 ao sindicato, suspender uma alteração de contrato que previa o pagamento de adicional de periculosidade em duas parcelas e o retorno de alguns funcionários a seus turnos de origem.

No acordo também ficou definido que a empresa marcaria uma nova audiência com a categoria no dia 16 de março.

O Sindicato dos Metroviários confirmou o cumprimento das cláusulas e desistiu da paralisação que poderia ser realizada nesta terça (10).