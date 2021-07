Greve dos caminhoneiros: governo aciona PRF para dispersar manifestantes

Wilson Dias/Agência Brasil – 27.11.18 Tarcisio Gomes de Freitasm, ministro da Infraestrutura

Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (26) o Ministério da Infraestrutura informou que todas as rodovias concedidas ou sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estão liberadas. O indício de greve dos caminhoneiros , prevista para começas hoje, foi disperso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

“Polícia Rodoviária Federal registrou ocorrências às margens de BRs e tentativas de retenção em 6 estados. Todas foram debeladas com a chegada de efetivos da PRF ou de autoridades locais. O volume de ocorrências é 3 vezes menor do que o registrado no mesmo período do dia 01/02/21, data da última tentativa de mobilização”, informou o Ministério.

A greve foi convocada ainda no mês passado por líderes que promoveram a paralisação da categoria em 2018. Os caminhoneiros se opõem ao aumento no preço dos combustíveis e reclamam da falta de atenção do governo federal em programas.

À Folha de São Paulo o presidente do CNTRC (Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas), Plínio Dias, disse que caminhoneiros realizaram atos em pelo menos 15 estados, incluindo Paraná, Rio Grande do Sul e Ceará, ao longo do dia.