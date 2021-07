Gretchen posta foto nua e abraçada com o marido

Reprodução Instagram Gretchen posta foto nua com o marido

A rainha Gretchen (62) mostra em sua conta no instagram seu programa de domingo (11): ficar nua e abraçada com o marido, Esdras de Souza (48), enquanto assiste um filme ou série no notebook. Para não ser censurada, ela colocou um texto em cima: “Queira alguém que te queira, que se divirta ao seu lado e não larga da tua mão nas tempestades.” Gretchen completou com a legenda: “Se não for assim não tem como dar certo.”