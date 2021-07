Gretchen fala de críticas por alterar o rosto: “Feio não está, né meu bem?”

Reprodução Gretchen se defendeu de ataques nas redes sociais

Gretchen rebateu críticas que recebe por conta das mudanças na aparência. A artista de 62 anos disse que se impressiona ao ver grande parte dos comentários negativos sendo feitos por mulheres.





“Elas estão preocupadas em ver se meu rosto está inchado, se minha boca está estranha, se eu não pareço mais comigo mesmo. Eu não pareço mesmo mais comigo mesma. Sabe por quê? Porque eu estou linda”, disse.

Você viu?

“Porque eu mudei completamente o meu rosto e nem quero parecer como eu era. Porque eu amo essa cara nova que me deram”, afirmou Gretchen em uma sequência de Stories publicados no Instagram.

“Vamos ser sinceros e honestos: vocês podem não gostar, mas feio não está, né, meu bem? Pode estar diferente. Estou totalmente diferente do que eu era, graças a Deus e aos meus médicos maravilhosos. Mas feia, meu bem, você não pode dizer que estou, porque eu não estou, né?”, disse Gretchen.

“Nem estou feia de rosto, nem de corpo, nem de cabeça, nem de coração. Sou toda linda, por dentro e por fora, pena que tem gente recalcada e não vê tudo isso”, afirmou.

Gretchen também disse que não é “fraca como alguns artistas” que se incomodam com as críticas. “Podem comentar o que vocês quiserem porque a mim não incomoda. Eu estou aqui pleníssima, vivendo com meu baby boy lindíssimo. Estou aqui perfumada e totalmente despreocupada com o que as pensam e falam a meu respeito”, afirmou.