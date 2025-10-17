Grêmio vence São Paulo por 2 a 0, afasta crise e “cola” no G-10 do Brasileirão

O Grêmio conquistou uma vitória importante nesta quinta-feira (16.10), sobre o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0 na Arena. Com dois gols do artilheiro Carlos Vinícius – um deles de pênalti, validado após consulta ao VAR – o Tricolor gaúcho não apenas garantiu três pontos cruciais, mas também se distanciou da zona de rebaixamento e ascendeu na tabela, consolidando sua recuperação na competição.

A vitória leva o Grêmio a 36 pontos, saltando para a 11ª posição e se aproximando do pelotão de frente, um alívio considerável para o time que vinha lutando para se descolar da parte de baixo da classificação. Para o São Paulo, o resultado representa a quinta derrota nos últimos seis jogos, aprofundando a crise na reta final da temporada e diminuindo as chances de uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Destaque Gremista e gols decisivos

Apesar de um início de jogo em que o São Paulo parecia mais presente, com oportunidades de Tapia e Luciano, foi o Grêmio quem soube aproveitar suas chances. A virada de chave gremista aconteceu na reta final do primeiro tempo. Aos 35 minutos, Pavon já havia testado o goleiro Rafael, que operou uma grande defesa. No entanto, três minutos depois, a insistência gaúcha foi recompensada. Amuzu conduziu a bola e finalizou de fora da área; o chute foi travado por Alan Franco, mas a sobra caiu nos pés de Carlos Vinícius, que não perdoou, abrindo o placar para o Grêmio.

No segundo tempo, mesmo com o São Paulo buscando uma postura mais ofensiva, o Grêmio manteve o controle. Logo aos seis minutos, Edenilson foi derrubado na área por Sabino. Após revisão do VAR, o pênalti foi confirmado, e Carlos Vinícius, mostrando frieza, converteu a cobrança, ampliando para 2 a 0 e selando a vitória gremista. O Grêmio ainda poderia ter feito o terceiro, com Rafael fazendo um “milagre” em finalização de Cristian Oliveira e Ferreira carimbando a trave nos acréscimos, mas a vantagem já estava garantida.

Caminhos opostos na temporada

Enquanto o Grêmio celebra a ascensão na tabela e o afastamento da zona de risco, o São Paulo se vê em um momento de profunda reflexão. A sequência negativa de resultados tem gerado preocupação, e a equipe precisa de uma reação imediata para não comprometer completamente os objetivos da temporada.

O próximo desafio do Grêmio será contra o Bahia, no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, buscando manter o embalo e continuar sua escalada. Já o São Paulo terá a chance de se reabilitar no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, fora de casa, no Maião.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2 x 0 São Paulo

Competição: Brasileirão 2025

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 16 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

GOLS: Carlos Vinícius, aos 38′ do 1º Tempo e aos 11′ do 2º Tempo (Grêmio)

CARTÕES Amarelos: Tapia, Mailton, Luciano (São Paulo); Dodi (Grêmio)

ARBITRAGEM: Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES), Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES), VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Arthur (Cuellar), Dodi e Edenilson (Gustavo Martins); Alysson (Pavón), Amuzu (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Cristian Oliveira). Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco (Lucas) e Sabino; Mailton, Marcos Antônio, Alisson, Rodriguinho (Ferreira) e Wendell (Patryck); Luciano (Rigoni) e Tapia (Luiz Gustavo). Técnico: Hernán Crespo.

