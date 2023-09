Grêmio vence o Palmeiras em jogo retrancado, no Brasileirão

O Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Porto Alegre, na 24ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por João Pedro aos nove minutos do primeiro tempo.

No entanto, o Palmeiras teve oportunidades de empatar o jogo, com Raphael Veiga perdendo um gol na pequena área e Gómez acertando o travessão nos acréscimos.

No final da partida, o Palmeiras ficou com um jogador a mais em campo, após Villasanti ser expulso. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar a vantagem e garantir os três pontos.

Com a vitória, o Grêmio reassumiu a terceira colocação e ficou próximo do líder Botafogo na tabela. Já o Palmeiras permanece na vice-liderança, mas pode ver o Botafogo abrir uma vantagem maior.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. Já o Grêmio enfrentará o Fortaleza na próxima rodada do Brasileirão.

Curiosidade: O Palmeiras estava há oito jogos sem sofrer gols e não perdia para o Grêmio em Porto Alegre há sete anos.

Durante o jogo, o Grêmio começou pressionando e marcou cedo o seu gol. O Palmeiras reagiu e teve chances de empatar, mas esbarrou em defesas importantes do goleiro do Grêmio.

No segundo tempo, a partida perdeu intensidade e o Palmeiras tentou de todas as formas chegar ao empate. No entanto, mesmo com a vantagem numérica, não conseguiu alterar o placar.

No final, o Palmeiras acertou o travessão, mas não conseguiu evitar a derrota.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1 x 0 Palmeiras

Competição: 24ª rodada do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 21 de setembro de 2023, às 21h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto

VAR: Igor Junio Benevenuto

Amarelos: Rodrigo Ely, Marcos Rocha, JP Galvão, Villasanti, Mayke, Gabriel Menino

Vermelho: Villasanti

Gol: João Pedro, aos 9’/1ºT

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Luís Guilherme), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Breno Lopes), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Mayke, Artur (Kevin) e Endrick (Rony). Técnico: Abel Ferreira

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely (Bruno Uvini), Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Nathan (Ferreira); Cristaldo (Galdino), Suárez (Ronald) e JP Galvão (André). Técnico: Renato Gaúcho

Fonte: Esportes