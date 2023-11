Grêmio vence o Bahia pelo Brasileirão

A noite deste sábado foi de Grêmio em campo na Arena, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentou o Bahia, diante de mais de 40 mil gremistas presentes no estádio e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol assinalado por Suárez na etapa complementar.

A vitória da equipe do técnico Renato Portaluppi colocou o Clube na vice-liderança da tabela de classificação da competição, com 56 pontos conquistados em 32 partidas.

Os 45 minutos iniciais foram movimentados, com as equipes disputando muito a bola no meio-campo. O Bahia iniciou a partida marcando forte e o Tricolor tentando se infiltrar no ataque. Quando o relógio marcava 6 minutos, os gremistas ameaçaram com uma jogada de Bruno Uvini e Suárez, quando o zagueiro serviu o atacante, que tentou o passe, mas acabou com o corte de Gabriel Xavier. Tempo depois, a chance foi de bola parada: Reinaldo cobrou uma falta da intermediária, mandando direto à meta, mas nas mãos do goleiro Marcos Felipe.

O Grêmio seguiu buscando o campo de ataque e ameaçou em duas novas oportunidades: aos 21’, Villansati trabalhou com João Pedro Galvão, que acabou barrado por David Duarte. Logo em seguida, a chance mais clara saiu dos pés de Reinaldo, que recebeu de Suárez e encheu o pé, arrematando a gol, mas o arqueiro baiano fez boa defesa.

Aos 31’, a equipe do técnico Renato Portaluppi tentou com um lançamento da esquerda buscando Suárez dentro da área – o atacante dividiu com o marcador e acabou caindo, mas nada foi assinalado. Em resposta, de imediato, o Bahia se lançou em contra-ataque: Cauly tabelou com Thaciano e tentou vencer a defesa tricolor, mas nada passou ali.

Já na reta final, os visitantes colocaram uma bola na trave: Cauly recebeu dentro da área e finalizou, mandando no travessão. O Grêmio tentou com JP Galvão, que invadiu a área e rolou para trás, para Suárez, mas David Duarte desviou o chute do atacante, mandando pela linha de fundo.

Para o segundo tempo, o Tricolor voltou com duas mudanças: Ferreira e Galdino ocuparam os lugares de JP Galvão e Bruno Uvini. Os instantes iniciais foram com maiores chances do adversário, que só não marcou aos 4’, por grande defesa de Gabriel Grando. No lance, Everaldo recebeu um passe, ganhou da marcação e finalizou, obrigando o arqueiro gremista a voar para espalmar sobre a meta.

No entanto, a resposta do Grêmio veio aos dez minutos, quando Suárez foi lançado na área, tentou a finalização de primeira, mas a bola quicou no gramado. Mesmo assim, o uruguaio conseguiu mandar em direção a meta, mas o goleiro Marcos Felipe segurou.

O time do Bahia chegou em duas novas oportunidades: primeiro, Everaldo chutou de longe, para outra defesa de Gabriel Grando. Depois, foi a vez de Cauly mandar de perna esquerda, mas parou novamente no arqueiro tricolor.

Foi aos 24 minutos que o Tricolor abriu o placar com o artilheiro Luis Suárez. A jogada começou com Lucas Besozzi, que ganhou da marcação e deu um lindo passe para o uruguaio que chutou forte a gol – a bola ainda bateu na trave e morreu no fundo das redes.

O Bahia não ficou atrás e tentou igualar a contagem com Gabriel Xavier, que mandou uma bomba, obrigando Gabriel Grando a salvar para os gremistas, Gabriel Xavier manda uma bomba e exige mais uma grande defesa de Grando.

A reta final do jogo seguiu com muita disputa, com alguns lances dos visitantes, como de Biel finalizando em duas oportunidades, mas nada que interferisse no marcador. A vitória da equipe do técnico Renato Portaluppi garantiu os três pontos, colocou o Clube na vice-liderança da tabela de classificação da competição, com 56 pontos conquistados em 32 partidas.

O próximo compromisso gremista será diante do Botafogo, na quinta-feira, dia 9 de novembro, às 20h no São Januário, no Rio de Janeiro.

