Grêmio vence o Athletico-PR em Curitiba pelo Brasileirão

Neste sábado (27.05), o Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na Arena da Baixada, em jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão. Os gols do Tricolor Gaúcho foram marcados por Cuiabano e Bruno Uvini, enquanto Vitor Roque fez o do Furacão. Com o resultado, o Athletico permanece na oitava posição com 12 pontos, enquanto o Grêmio sobe para a terceira colocação da competição nacional com 14 pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com boas chances para ambos os lados. Aos 30 minutos, o Grêmio abriu o placar com o garoto Cuiabano, que marcou seu primeiro gol na temporada. Três minutos depois, o Athletico empatou com Vitor Roque, que fez uma bela jogada e marcou seu nono gol no ano.

No segundo tempo, o Grêmio foi melhor e marcou o segundo gol logo aos três minutos, com Bruno Uvini, após cobrança de escanteio de Reinaldo. Apesar da pressão do Athletico nos instantes finais, o Grêmio segurou a vitória.

O Athletico-PR volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Já o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 x 2 GRÊMIO



Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Data e hora: 27 de maio de 2023, sábado, às 16h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Cartões amarelos: Thiago Heleno e Vitor Bueno (ATH), Adriel, Gustavo Martins, Reinaldo e André (GRE)

Público/Renda: Não informado

Gols: Cuiabano (30’/1ºT) (0-1), Vitor Roque (33’/1ºT) (1-1) e Bruno Uvini (3’/2ºT) (1-2)

ATHLETICO: Bento; Madson (Khellven, aos 35’/2ºT), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando (Cuello, aos 19’/2ºT); Erick, Christian (Alex Santana, 19’/2ºT) e Vitor Bueno (Willian, aos 35’/2ºT); Canobbio, Vitor Roque e Pablo (Terans, aos 15’/2ºT). Técnico: Paulo Turra.

GRÊMIO: Adriel; Gustavo Martins, Bruno Alves, Bruno Uvini e Fábio (João Pedro, aos 27/2ºT); Mila (Lucas Silva, aos 33’/1ºT), Villasanti e Everton Galdino (Nathan Fernandes, aos 38/2ºT); Cuiabano (Diogo Barbosa, aos 27’/2ºT), Reinaldo e Vina (André, aos 33’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Fonte: Esportes