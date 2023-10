Grêmio vence o América por 4 a 3 pelo Brasileiro

Uma noite de muitos gols e emoção para os torcedores tricolores. O Grêmio enfrentou o América-MG, na noite deste sábado, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, na Arena Independência, a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi venceu os donos da casa por 4 a 3, com gols assinalados por Reinaldo, Everton Galdino, Suárez e Franco Cristaldo.

Com o resultado, o Grêmio sobe na tabela da competição e dorme na quarta posição, com 50 pontos.

Apesar da equipe gremista ameaçar nos primeiros instantes, foi o América-MG quem conseguiu largar em vantagem em um descuido da defesa tricolor, depois de Rodriguinho ser acionado, invadir a área e bater de canhota, abrindo o placar aos 2 minutos da etapa inicial. Mas a equipe de Renato Portaluppi não se abalou e buscou impor seu ritmo na partida. Quando o relógio marcava 16 minutos, Suárez sofreu um pênalti e Reinaldo foi o escolhido para a cobrança: o lateral mandou no canto esquerdo da meta adversária, deixando tudo igual na Arena Independência.

Superior, o Grêmio buscou trabalhar a bola, trocando passes e construindo boas oportunidades, tanto que não demorou para virar o marcador, desta vez com Galdino. Suárez viu o atacante partindo para o ataque e o serviu com um passe em profundidade. Everton recebeu e chutou na saída do goleiro, marcando o segundo, aos 19’.

Mas a partida se equilibrou. O América passou a pressionar após o gol gremista e tentou assinalar com Benítez, que em frente a grande área, chutou com muito perigo, mandando para fora, à direita do gol. Aos 34’, Mastriani foi acionado na pequena área e mandou para o fundo das redes, empatando o jogo.

A etapa complementar não começou favorável para o Grêmio, que sofreu o terceiro gol aos 3’, quando Mastriani apareceu novamente e tirou de Gabriel Grando, colocando os donos da casa na frente novamente. Com um jogo mais disputado, as oportunidades tardavam a ser criadas. Suárez levou perigo aos 14’, mas foi travado na hora do chute. Quatro minutos depois, a melhor chance tricolor saiu de uma jogada de Suárez servindo F. Cristaldo na meia-lua da grande área – o argentino chutou de primeira, obrigando Jori a operar boa defesa. Nathan Fernandes também levou perigo, mas novamente o arqueiro do Coelho salvou.

Foi aos 25’, em uma jogada individual de Suárez, que o Grêmio chegou ao empate novamente. O uruguaio recebeu um lançamento preciso, ganhou da marcação e finalizou. Jori defendeu, mas no rebote, Suárez foi perfeito e estufou as redes com um golaço.

Impondo o seu jogo, a equipe gremista conseguiu virar a contagem de novo. Após uma cobrança de escanteio rápida, F. Cristaldo recebeu próximo a linha de fundo e chutou cruzado, assinalando o quarto gol, aos 32’.

Vitória gremista por 4 a 3.

