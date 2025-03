Grêmio vence Juventude nos pênaltis e avança para a final do Campeonato Gaúcho

Em um confronto acirrado no Estádio Alfredo Jaconi, o Grêmio garantiu sua vaga na final do Campeonato Gaúcho após vencer o Juventude nos pênaltis por 3 a 2, neste sábado. O jogo, que terminou com derrota do Tricolor por 2 a 1 no tempo regulamentar, levou à decisão nas penalidades devido ao empate de 3 a 3 no placar agregado, visto que o Grêmio havia vencido a partida de ida por 2 a 1.

O grande destaque do confronto foi o goleiro Volpi, que brilhou ao defender duas cobranças de pênalti e ainda converter uma, assegurando a classificação gremista. No tempo normal, Adriano Martins e Luis Mandaca marcaram para o Juventude, enquanto Gustavo Martins diminuiu para os visitantes com um gol de bicicleta nos acréscimos, gerando reações intensas e revisões no VAR, que resultaram nas expulsões do técnico gremista Gustavo Quinteros e do lateral Reginaldo, do Juventude.

O Grêmio, agora com a possibilidade de conquistar seu 44º título estadual, aguarda o vencedor do confronto entre Internacional e Caxias do Sul para saber quem enfrentará na grande final. As datas e os horários da decisão ainda serão definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.

Durante a partida, momentos de tensão e emoção não faltaram. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve Jemerson expulso, deixando o time com um jogador a menos. O Juventude, aproveitando a vantagem numérica, marcou aos 21 do segundo tempo com Adriano Martins e ampliou com Mandaca, chegando perto de garantir a classificação direta.

Nos instantes finais, o Grêmio reagiu. Gustavo Martins empatou o placar agregado com um belo gol de bicicleta em meio a uma defesa equilibrada e um jogo intenso. O empate persistiu até o apito final, levando a disputa para as penalidades.

Na cobrança de pênaltis, o Grêmio mostrou calma e precisão. Wagner Leonardo, Arezo e Volpi converteram suas chances. Pelo lado do Juventude, Giovanny e Jadson marcaram, enquanto Nenê, Alan Ruschel, e Ênio não conseguiram superar Volpi, que assegurou a vitória do Tricolor.

Agora, enquanto aguarda seu adversário na final estadual, o Grêmio já se prepara para um novo desafio: enfrentar o Athletic-MG pela segunda fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), no Estádio Athletic Club, onde o Tricolor buscará manter o ímpeto vencedor deste início de temporada.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE (2) 2 x 1 (3) GRÊMIO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 01/03/2025

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

GOLS: Adriano Martins, aos 21′ do 1ºT; Luis Mandaca, aos 39′ do 2ºT (Juventude) / Gustavo Martins, aos 51′ do 2ºT (Grêmio)

Cartões amarelos: Jemerson (Grêmio) / Abner e Ênio (Juventude)

Cartões vermelhos: Jemerson, aos 46′ do 1º T; técnico Gustavo Quinteros, aos 60′ do 2ºT (Grêmio) / Reginaldo, aos 61′ do 2T (Juventude)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Jadson, Daniel Giraldo (Ênio), Emerson Batalla (Giovanny), Gabriel Taliari e Erick Farias (Luis Mandaca); Jean Carlos (Nenê). Técnico: Fábio Matias

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Cuéllar (Camilo), Cristian Olivera (Edenílson), Cristaldo (Gustavo Martins) e Monsalve (Pavón); Martin Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros

Fonte: Esportes