Grêmio vence Juventude e abre vantagem na semifinal do Gauchão

A Arena do Grêmio foi palco, neste sábado (22.02), de um confronto eletrizante pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio superou o Juventude por 2 a 1, em partida que marcou o primeiro embate entre as equipes na busca por uma vaga na final do estadual. Os gols que garantiram a vantagem tricolor foram assinados por Martin Braithwaite e Cristian Oliveira, enquanto Emerson Batalla descontou para o Juventude, mantendo o time de Caxias vivo na disputa.

Tricolor gaúcho leva vantagem para Caxias

Com o apito final, o Grêmio assegurou o direito de jogar pelo empate no próximo sábado, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe comandada por Renato Portaluppi, o renomado Renato Gaúcho, poderá garantir sua vaga na final do Campeonato Gaúcho com um simples empate. Em caso de revés por um gol de diferença, a decisão será levada para a dramática disputa de pênaltis. O vencedor deste confronto terá pela frente o ganhador da outra semifinal, que será decidida entre Internacional e Caxias.

Próximo capítulo

O próximo encontro entre Juventude e Grêmio está marcado para o próximo sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. A expectativa é de um jogo ainda mais disputado, com o Juventude buscando reverter a desvantagem e o Grêmio defendendo sua vantagem para chegar à final.

A construção da vitória

O Grêmio não demorou a mostrar suas garras. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Martin Braithwaite inaugurou o marcador, aproveitando um cruzamento preciso vindo da direita e finalizando de primeira, sem chances para o goleiro adversário.

O Juventude, no entanto, não se abateu e buscou o empate. Aos 33 minutos, Emerson Batalla soltou a bomba. O chute forte desviou na defesa gremista, traindo o goleiro Volpi e igualando o placar.

Na volta do intervalo, o Grêmio mostrou que estava determinado a sair com a vitória. Aos sete minutos do segundo tempo, Cristian Oliveira recebeu um passe açucarado na segunda trave e, com precisão, empurrou a bola para o fundo das redes, selando a vitória gremista.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 JUVENTUDE

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 22/02/2025

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leirson Peng Martins

VAR: Douglas Schwengber da Silva

Cartões amarelos: Villasanti e Jemerson (Grêmio); Marcos Paulo, Daniel Giraldo, Jadson, Ênio e Abner (Juventude)

GOLS: Martin Braithwaite, aos 13′ do 1ºT, e Cristian Oliveira, aos 7′ 2ºT (Grêmio); Emerson Batalla, aos 33′ do 1ºT (Juventude)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner e Lucas Esteves; Villasanti e Cuéllar (Camilo Reijers), Cristian Olivera, Cristaldo (Amuzu) e Monsalve (Edenílson); Martin Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel); Emerson Batalla (Petterson Novaes), Daniel Giraldo, Jadson e Ênio (Giovanny); Jean Carlos (Mandaca) e Erick (Gabriel Pereira). Técnico: Fábio Matias

