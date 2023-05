Grêmio vence duelo com o Internacional pela 7ª rodada do Brasileirão

O início da noite deste domingo foi de emoção e goleada no clássico Gre-Nal 439, disputado neste dia 21 de maio, na Arena.

O Tricolor encarou o co-irmão, Internacional em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e fez bonito ao vencer o rival pelo placar de 3 a 1, diante de mais de 39 mil gremistas.

Os gols foram assinalados por Suárez e Villasanti, no primeiro tempo e Bitello, na etapa complementar. Johnny descontou para os adversários, na reta final da partida.

Com o resultado, os gremistas somam três pontos importantes na competição, chegam a 11 e ocupam a 10ª posição na tabela.

O primeiro tempo começou movimentado, com muita disputa entre as equipes. O Grêmio foi quem levou perigo logo aos 2 minutos, quando Franco Cristaldo chutou cruzado, mas o goleiro cortou de soco – a bola caiu para Suárez, que finalizou, mandando à direita da meta colorada. Do outro lado, de imediato, o Inter ameaçou com Johnny, que carimbou a trave.

Mas foi aos 6 minutos de bola rolando, no ataque seguinte, que o Tricolor abriu a contagem na Arena. Luisito Suárez recebeu na intermediária, fez uma linda jogada individual e arriscou de longe, estufando as redes adversárias e assinalando o primeiro gol gremista com uma linda obra de arte.

Mantendo um pouco mais da posse de bola, os visitantes tentaram igualar o marcador nos minutos seguintes, primeiro com Maurício e depois com Pedro Henrique, mas a defesa tricolor levou a melhor em ambos os lances e afastou qualquer perigo da meta gremista.

Próximo dos 20 minutos, o Grêmio teve uma falta a seu favor, da intermediária, pelo meio. F. Cristaldo levantou na área, houve o desvio de cabeça e a bola caiu para Suárez, que chutou forte, mas muito alto, saindo por sobre o gol.

O time do Menino Deus também teve uma oportunidade em bola parada, muito próximo da grande área. Alan Patrick cobrou, Bruno Uvini fez o corte, mas o lance foi anulado por impedimento de Moledo, passados 24’. Já o Tricolor respondeu logo em seguida, após Reinaldo cobrar uma lateral na área. Villasanti desviou de cabeça e mandou com perigo em direção ao gol, mas a marcação colorada cortou pela linha de fundo.

O Grêmio seguiu efetivo e mais uma vez balançou as redes coloradas. Vilassanti fez uma grande jogada, ganhou de dois marcadores, invadiu a área e chutou cruzado, mandando no canto direito da meta defendida por Keiller e assinando o segundo gol tricolor sobre o rival, com 30 minutos de bola rolando.

O Internacional tentou reagir com um cruzamento dentro da pequena área – a bola foi desviada na marca penal e Gabriel Grando defendeu, dividindo com atacante adversário, mandando a escanteio. Após a cobrança, Pedro Henrique isolou.

O Grêmio voltou com uma mudança para a etapa complementar: Bruno Alves deu lugar Gustavo Martins.

A partida seguiu movimentada, mas truncada. Logo com 7’ jogados, Kannemann que já estava amarelado, fez uma falta forte em Pedro Henrique e acabou expulso. Nos minutos seguintes, os visitantes tentaram ameaçar, mas Gabriel Grando fez boas defesas.

Com a expulsão do zagueiro gremista, o técnico Renato promoveu mais uma substituição, com 13 minutos: Galdino ocupou o lugar de F. Cristaldo.

Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor seguiu com maior efetividade. Luis Suárez fez outra grande jogada – desta vez em contra-ataque, o uruguaio viu Bitello livre na meia esquerda e fez um cruzamento preciso nos pés do meia. O camisa 39 recebeu, ajeitou e mirou o fundo do gol, marcando o terceiro gremista, aos 19.

Passados 24’, outra mudança na equipe: Cuiabano na posição de Bitello.

O Grêmio seguiu buscando o campo de ataque e ameaçou novamente com Suárez, que recebeu passe e livre, chutou, mas mandou para fora. Cuiabano também tentou, mas a bola saiu à direita da meta. Outra tentativa saiu em escanteio cobrado por Galdino na marca penal – Gustavo Martins desviou de cabeça, mas a bola saiu à esquerda do gol de Keiller.

Na reta final, com 38’ jogados, Vina e Thomas Luciano também entraram em campo nos lugares de Fábio e Suárez.

O Inter tentou encostar no placar com Wanderson, que ganhou da marcação e chutou cruzado, à meia altura, obrigando grande defesa de Gabriel Grando. Mas aos 41’, após cobrança de escanteio, Johnny desviou de cabeça e conseguiu descontar no marcador.

Final de jogo: Grêmio 3×1 Internacional.

A goleada no clássico Gre-Nal 439 garantiu ao Tricolor mais três pontos e a 10ª posição na tabela do Brasileirão. O próximo compromisso do Grêmio será o Athletico-PR, fora de casa, no dia 27 de maio.

