Grêmio vence Atlético Grau e consolida liderança no Grupo D da Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira, a Arena do Grêmio foi palco de um duelo importante pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Grêmio recebeu o Atlético Grau em uma partida marcada por muita intensidade e acabou vencendo por 2 a 0, garantindo seu segundo triunfo consecutivo na competição.

Logo aos 37 minutos do primeiro tempo, o Grêmio abriu o placar. Matías Arezo, em um momento de atitude, aproveitou um cruzamento preciso de Pavón e, com um cabeceio certeiro, mandou a bola para o fundo das redes, fazendo a torcida vibrar. A equipe gaúcha demonstrou confiança e segue buscando continuar a sequência de vitórias.

O segundo gol veio aos 22 minutos da etapa final. Cristian Oliveira, com pura habilidade, carregou a bola na entrada da área, driblou alguns adversários e, com um belo chute de perna esquerda, encontrou o ângulo esquerdo do goleiro Patricio Álvarez, ampliando a vantagem e selando uma vitória confortável para os donos da casa.

Com a vitória, o Grêmio somou seis pontos e permanece na liderança do Grupo D, ainda que a ponta possa ser ameaçada caso o Godoy Cruz vença o Sportivo Luqueño por dois ou mais gols de diferença nesta noite. Enquanto isso, o Atlético Grau segue em último lugar, mantendo a inviolável sequência sem pontos na competição.

O próximo desafio do Grêmio será no domingo, quando volta aos gramados para enfrentar o Flamengo pela terceira rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 17h30, na Arena do Grêmio, prometendo mais um embate de alta tensão. Por sua vez, o Atlético Grau terá a chance de buscar seu primeiro resultado positivo na quinta-feira (17), às 22h, quando encara o Alianza Huanuco no Estádio Heraclio Tapia, válido pela nona rodada do Campeonato Peruano.

A vitória do Grêmio não só reforça a sua boa fase na Copa Sul-Americana, mas também coloca a equipe em posição de destacar-se na liderança do grupo, mesmo diante dos desafios que ainda virão. Enquanto a torcida se prepara para o próximo grande jogo, o time gaúcho segue com um ritmo de ascensão e ambições europeias no horizonte.

Fonte: Esportes