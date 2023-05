Grêmio vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

O Grêmio realizou o último treinamento nesta terça-feira (p09.05), antes do jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A movimentação foi com os portões fechados à imprensa e o técnico Renato Portaluppi trabalhou os últimos detalhes com a equipe que vai a campo.

A lista dos relacionados será divulgada somente no dia da partida e a escalação uma hora antes do início do jogo.

O zagueiro Kannemann, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida diante do Bragantino, volta a ficar à disposição.

A delegação embarca às 12h40 para São Paulo com chegada prevista para as 14h30.

A Grêmio Rádio Umbro transmite Palmeiras x Grêmio nesta quarta-feira, a partir das 20h na 93.5 FM e nas plataformas oficiais do Tricolor.

Foto: Lucas Uebel

