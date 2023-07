Grêmio treina e embarca para sequência de jogos em Salvador

Na manhã desta sexta-feira, o Tricolor finalizou seus preparativos para enfrentar o Bahia, neste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho desta manhã foi com os portões fechados à imprensa e o técnico Renato Portaluppi aperfeiçoou os últimos detalhes com a equipe que vai a campo.

A delegação tricolor embarca às 15h50 para salvador, onde permanecerá concentrada até a partida da próxima terça-feira, também contra o Bahia, mas válida pela Copa do Brasil.

Confira abaixo a lista dos relacionados:

Segundo a programação oficial divulgada pelo Clube, os jogadores treinam no Estádio Barradão no dia 02/07, às 9h30, com portões abertos, e no dia 03/07, às 16h, com portões fechados.

Grêmio e Bahia terá transmissão ao vivo da Grêmio Rádio Umbro a partir das 17h30 na FM 95.5 e nas plataformas oficiais do Tricolor.

Fonte: Esportes