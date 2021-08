Gremio trabalha forte no CT Luiz Carvalho

O plantel gremista voltou a trabalhar na tarde desta sexta-feira visando o duelo diante da Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Arena, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No campo 1, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou um trabalho tático ajustando os movimentos dentro do modelo de jogo implementado pela equipe.

No segundo momento, no campo 2, treinamento de pressão pós perda de bola, encurtamento dos espaços e profundidade.

O grupo volta a trabalhar às 10h deste sábado no CT Luiz Carvalho.

Fotos: Lucas Uebel

fonte: https://gremio.net/noticias/detalhes/24538/tarde-de-trabalho-no-ct-luiz-carvalho