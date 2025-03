 Grêmio supera o Atlético-MG na estreia do Brasileirão

Em um duelo emocionante na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho venceu o Atlético-MG por 2 a 1, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols de Arezo e Edenílson garantiram a vitória para o Grêmio, enquanto Rony descontou para o Galo.

Com o resultado, o Grêmio assume a terceira colocação na tabela, somando seus primeiros três pontos na competição. O Atlético-MG, por outro lado, amarga a 17ª posição e busca a reabilitação na próxima rodada.

Foco na Sul-Americana

Agora, as duas equipes mudam o foco para a Copa Sul-Americana. O Grêmio viaja ao Paraguai para enfrentar o Sportivo Luqueño, na quarta-feira, enquanto o Atlético-MG visita o Peru para encarar o Cienciano, na terça-feira.

O jogo

O Atlético-MG começou a partida com mais intensidade, pressionando o Grêmio nos primeiros 15 minutos e obrigando o goleiro Tiago Volpi a fazer boas defesas. No entanto, a equipe mineira não conseguiu aproveitar as oportunidades e acabou vendo o Grêmio abrir o placar.

Aos 33 minutos, Amuzu cruzou na área e Arezo, de peixinho, mandou a bola para o fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio ampliou a vantagem. Aos 44, Edenílson aproveitou uma saída errada do Galo e, após bate-rebate na área, marcou o segundo gol gremista.

Na segunda etapa, o Atlético-MG tentou reagir e chegou a descontar com Rony, aos seis minutos, mas o gol foi anulado devido a impedimento. O atacante, porém, não desistiu e, aos 29 minutos, marcou de peixinho, diminuindo a desvantagem para o Galo. Apesar da pressão, o Atlético-MG não conseguiu o empate e o Grêmio garantiu a vitória na estreia do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2X1 ATLÉTICO-MG

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 29/03/2025

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Jemerson, Wagner Leonardo e Cristian Olivera (Grêmio)

Gols: Arezo, aos 33′ do 1º T, e Edenílson, aos 44 do 1º T (Grêmio) / Rony, aos 29 do 2º T (Atlético-MG)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Viery); Camilo, Villasanti e Edenilson; Cristian Olivera, Amuzu (André) e Arezo (Pavón). Técnico: Gustavo Quinteros

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Bernard), Lyanco, Júnior Alonso (João Marcelo) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk (Rubens). Técnico: Cuca

