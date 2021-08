Grêmio se reapresenta após vitória e se prepara para enfrentar o São Paulo

Após vencer a Chapecoense por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro na noite da última segunda-feira, o Grêmio se reapresentou no CT Presidente Luiz Carvalho. O foco da equipe está no próximo confronto pela competição nacional, diante do São Paulo, no sábado, às 21h, no Estádio Morumbi, capital paulista.

A equipe se reapresentou no início da tarde desta terça-feira e já deu início no planejamento para a semana com quatro dias de treinamentos antes do duelo. No treino de hoje, a equipe que iniciou a partida diante do Chapecoense fez um trabalho regenerativo na academia.

O restante do grupo trabalhou com a comissão técnica no gramado do CT. Após o aquecimento, o grupo foi dividido em duas equipes para um trabalho em campo demarcado. O trabalho tático, de 11 contra 11, teve foco na pressão da marcação após a perda da bola no ataque, além do encurtamento das beiradas e intensidade dos diferentes setores com e sem a bola.

Nesta quarta-feira a equipe também treina no CT Presidente Luiz Carvalho, às 15h. A programação da semana prevê treinos na quinta à tarde e na sexta pela manhã, quando viaja e inicia concentração para o duelo com o São Paulo.

Abaixo, a galeria de fotos da atividade.

Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA