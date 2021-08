Grêmio realiza último treino antes de enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil

A equipe do Grêmio realizou na tarde desta segunda-feira (2), o último treinamento no CT Luiz Carvalho, antes de iniciar a concentração para o jogo decisivo desta terça-feira. 19h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vitória.

Após o aquecimento orientado pela preparação física, os atletas foram divididos em dois grupos para realização das atividades. No campo 1, o técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou nos ajustes de marcação e posicionamento, adequados ao modelo de jogo do time.

No campo dois do CT, os jogadores atuaram em treino técnico e tático com movimentos de enfrentamentos ao adversário e finalizações no gol. Ações de jogadas em cobranças de faltas também foram trabalhadas para movimentos de ataque e defesa.

O Grêmio recebe o Vitória na noite desta terça-feira, 19h, na Arena do Grêmio. No primeiro confronto das oitavas de final, o Tricolor venceu a equipe baiana pelo placar de 3 a 0.

Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

fonte: https://gremio.net/noticias/detalhes/24524/gremio-realiza-ultimo-treino-antes-de-enfrentar-o-vitoria-pela-copa-do-brasil-