Grêmio realiza treino tático

A manhã desta sexta-feira (3), foi de treino tático no CT Presidente Luiz Carvalho. Os jogadores atuaram se alternado entre os grupos formados pela comissão técnica e puderam trabalhar o modelo de jogo adotado.

Logo após o aquecimento, os atletas foram separados em diversos grupos atuando nos dois campos do centro de treinamento. Ações específicas de cruzamento e finalização fizeram parte da atividade em um dos campos. O técnico Luiz Felipe Scolari passou as orientações durante o trabalho de posse de bola sob pressão e com passe entrelinhas.

Durante os trabalho de pressão ofensiva, o treinador também orientou no controle de posse de bola, mas com agilidade para finalização, buscando espaços entre as linhas e conclusão a jogada.

Com o adiamento do jogo contra o Atlético-MG, que estava marcado para o dia 5 de setembro, o próximo compromisso do Grêmio será em casa no dia 12/9, às 11h, contra o Ceará, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.

Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

fonte: https://gremio.net/noticias/detalhes/24604/gremio-realiza-treino-tatico-na-manha-desta-sexta-feira