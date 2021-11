Grêmio realiza treino tático e técnico focado no duelo diante do América MG

O plantel gremista voltou a trabalhar na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, visando o duelo decisivo diante do América Mineiro, sábado, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Após um trabalho regenerativo para os atletas que atuaram os 90 minutos diante do Fluminense, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho técnico e tático visando a organização da equipe já em preparação para o próximo adversário. Ajustes da organização ofensiva e defensiva, para consolidar as ideias de jogo também nos atletas que atuaram por menos tempo.

A movimentação iniciou com um pré-treino de mobilidade e força seguido pelo aquecimento já com ênfase em aspectos técnicos defensivos.

Na segunda parte, em campo reduzido, um trabalho de 10 contra cinco com foco nos aspectos defensivo, com pressão, cobertura, gesto corporal. Depois 11 contra seis até 11 x 11 com organização ofensiva e defensiva envolvendo sincronia da linha defensiva, cobertura e balanço dos blocos.

O trabalho fechou com treino tático de movimentações com ajustes em superioridade e inferioridade numérica setorial. Ênfase na organização e reorganização com foco em situação específica de jogo.

O plantel ainda treina na manhã desta sexta-feira, a partir das 10h, e embarca às 15h30 para Belo Horizonte. O jogo diante do América MG ocorre no sábado, às 18h30, na Arena Independência.

Fotos: Lucas Uebel