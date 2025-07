Grêmio perde para o Alianza Lima e complica situação na Sul-Americana

O Grêmio não teve uma noite feliz nesta quarta-feira (16.07) ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. A partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana foi marcada por dois gols rápidos sofridos pelo Imortal Tricolor na segunda etapa, que deixam a equipe gaúcha em desvantagem para o confronto de volta. Os tentos peruanos foram anotados por Gasper Gentile e Erick Castillo.

O Jogo

A primeira etapa do confronto não teve gols, com o placar sendo inaugurado apenas na segunda etapa, em um intervalo de três minutos que foi fatal para o Grêmio.

O Alianza Lima abriu o marcador aos 12 minutos do segundo tempo. Após rebote de Tiago Volpi em cabeceio de Paolo Guerrero, o lateral gremista Marlon salvou a bola em cima da linha. No entanto, a bola sobrou limpa para Gasper Gentile, que não perdoou e mandou para o fundo das redes.

Ainda em choque pelo primeiro gol, o Grêmio viu os peruanos ampliarem a vantagem pouco depois, aos 15 minutos. Sergio Peña lançou em profundidade para Erick Castillo, que, pela esquerda da grande área, ganhou a dividida contra Serrote. O jogador do Alianza Lima puxou para o pé direito e finalizou rasteiro no canto esquerdo de Tiago Volpi, que não conseguiu alcançar a bola.

Cenário e próximos passos

Com o resultado, o Grêmio terá que reverter uma desvantagem de dois gols na partida de volta, que acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), na próxima quarta-feira, 23 de julho, às 21h30 (de Brasília). Quem avançar para as oitavas de final da competição enfrentará a Universidad Católica do Equador. Vale lembrar que o Alianza Lima disputa os playoffs da Sul-Americana por ter terminado na terceira colocação do Grupo D da Libertadores.

Agenda cheia

Antes do decisivo duelo de volta pela Sul-Americana, o Imortal Tricolor volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 20 de julho, às 17h30 (de Brasília), o Grêmio visita o Vasco da Gama em São Januário.

No mesmo dia, o Alianza Lima também terá compromisso pelo Campeonato Peruano, enfrentando o Cusco fora de casa, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Torneio Clausura.

