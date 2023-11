Grêmio perde em casa para o Corinthians pelo Brasileirão

Atuando pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi superado pelo Corinthians na Arena por 1 a 0. A torcida Tricolor fez bonito neste domingo, 12, e lotou a casa gremista. Foram mais de 51 mil torcedores.

Com o resultado, a equipe de Renato Portaluppi está na terceira colocação do Brasileirão, com 59 pontos.

O Tricolor iniciou os primeiros minutos trocando passes e buscando chegar ao gol. O gramado pesado, por conta da chuva, dificultava as ações gremistas.

Com poucas oportunidades de gol, o jogo se caracterizava pelo excesso de faltas. Após um pedido de pênalti da equipe paulista, Bruno Mendez chegou forte em Besozzi, aos nove. O árbitro consultou o VAR e expulsou o zagueiro adversário.

Logo depois, aos 11’, João Pedro sentiu e precisou ser substituído por Fábio.

A primeira tentativa Tricolor veio aos 14’, com Besozzi. O atacante entrou para dentro da pequena área, driblou os defensores e bateu cruzado, porém Cássio ficou com a bola. A partir daí, só dava Grêmio. Com 16’, Cristaldo cabeceou, buscando Galdino, mas, mais uma vez, o arqueiro do Corinthians pegou firme.

O ponteiro chegava aos 22’, quando Fábio, sozinho, avançou pela direita, cruzou rasteiro, mas a defesa afastou. Na sequência, Luis Suárez recebeu e serviu Galdino. O atacante marcou, mas o árbitro viu impedimento do craque uruguaio.

Na primeira oportunidade, o Corinthians marcou, aos 31’. Ángel Romero recebeu na pequena área e balançou as redes.

Após sair atrás do placar, o Grêmio seguiu pressionando. Com 33’, Carballo tentou um chute da intermediária, mas Cássio segurou firme. Já aos 38’, foi a vez de Galdino finalizar de fora da área, porém a bola subiu demais. Era chance atrás de chance. O ponteiro marcava 41’, quando Reinaldo pegou a sobra e bateu firme, mas o arqueiro adversário defendeu.

A grande oportunidade gremista veio aos 46’. Galdino recebeu um passe açucarado de Carballo. O atacante avançou e, muito marcado, chutou na saída de Cássio, que ficou com a finalização. A última chance do primeiro tempo foi aos 49’. Reinaldo chutou de longe nas mãos do goleiro.

No intervalo, o comandante Renato realizou sua primeira troca. Ferreira entrou na vaga de Besozzi.

Aos três minutos, veio a primeira grande oportunidade. Suárez bateu falta no ângulo e Cássio brilhou.

A pressão era Tricolor também no segundo tempo. Com 11 jogados, Galdino acionou Suárez, que finalizou, mas a oportunidade foi pra fora.

Aos 14’, Kannemann e Galdino saíram para as entradas de André Henrique e JP Galvão.

A grande oportunidade da segunda etapa veio aos 17’. Reinaldo cruzou na medida para André Henrique, que cabeceou. A bola passou perto da trave.

Aos 35’, Bruno Alves fez falta em Fagner e o árbitro expulsou o zagueiro, direto. Logo depois, Fabio saiu para a entrada de Gustavo Martins.

O zagueiro entrou e buscou o gol, mas a cabeçada na bola subiu demais. Na sequência, aos 42’, Grando precisou trabalhar, mas com tranquilidade.

Gustavo Martins, com 44’, recebeu de Suárez e, mais uma vez, finalizou. A chance passou perto da trave. O Grêmio buscou, mas não conseguiu passar pela defesa adversária. Final de jogo: Grêmio 0x1 Corinthians.

O próximo compromisso do Tricolor será no dia 26 de novembro, diante do Atlético-MG, em Minas Gerais.

Fotos: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Fonte: Esportes