Grêmio jogo com reservas e empata com São Luiz

O Grêmio segue invicto no Campeonato Gaúcho 2023. Com um time alternativo, o Tricolor encarou o São Luiz, em Ijuí, e ficou no 0 a 0. Com o empate, o Clube segue líder isolado da competição com 22 pontos.

Renato Portaluppi levou a campo uma equipe alternativa com muitas novidades, entre elas as estreias dos novos reforços Vina e João Pedro. Outro jogador que realizou seu primeiro jogo com a equipe principal foi o lateral Cuiabano, vindo da base.

O Tricolor iniciou a partida trocando muitos passes no ataque e tentando encontrar uma brecha para chegar ao gol. Incomodando a defesa adversária, aos três minutos, o Grêmio teve uma falta a seu favor próximo da entrada da grande área. Vina bateu com categoria, mas a bola acabou indo para fora. Um minuto depois, o estreante quase deixou sua marca. Após erro adversário na saída da área, o camisa 11 dominou e finalizou colocado, fazendo o arqueiro do São Luiz defender.

O ponteiro passava e as características da partida seguiam as mesmas: Grêmio superior e com mais posse. Aos 13’, o Tricolor teve a melhor oportunidade. Depois de mais um erro na saída do São Luiz, Everton Galdino passou para Villasanti, que finalizou forte, mas Pablo defendeu. No rebote, a bola sobrou para Vina, que chutou, mas a bola acabou subindo demais.

Enquanto a equipe de Renato Portaluppi pressionava, os adversários não levavam perigo algum para o goleiro Adriel. Quando o São Luiz tentava atacar, o Tricolor marcava forte e conseguia roubar a bola.

O Grêmio possuía poucos chutes a gol, mas quando chegava, era com muito perigo. Aos 33’, Cuiabano avançou pela esquerda e chutou da entrada da grande área. O chute ia em direção ao gol, mas o arqueiro Pablo se esticou todo e conseguiu espalmar.

Com 37’ jogados, Adriel precisou trabalhar e fez uma grande defesa. Após cobrança de falta, a bola desviou e o goleiro gremista defendeu a queima roupa. Depois do primeiro susto, nos minutos finais, o Tricolor seguiu tocando a bola, mas sem grandes chances de gol.

Para a segunda etapa, Renato Portaluppi promoveu uma troca no intervalo: Diogo Barbosa entrou na vaga de Cuiabano.

Assim como na primeira etapa, Vina iniciou os primeiros minutos finalizando. Em uma tabela com Villasanti, a bola sobrou para o camisa 11 pela esquerda, na entrada da grande área. O meia chutou rasteiro e o arqueiro conseguiu defender.

Aos seis, foi a vez de Thiago Santos assustar a defesa adversária. Depois de uma cobrança de escanteio de Vina, a bola foi na cabeça do camisa 5, mas a finalização foi para fora.

A partida passou a ficar mais disputada e tensa a partir dos 10’. Aos 11’, Adriel precisou realizar a segunda grande defesa jogo. No chute de Ygor Vinicius, o arqueiro conseguiu espalmar para escanteio.

Depois do susto, o Tricolor tomou novamente conta da partida. Trocava muitos passes e somava posse de bola. O ponteiro passava e a equipe gremista encontrava dificuldades para atacar. Com 27’ jogados, o estreante garoto da base Rubens entrou na vaga de Gabriel Silva.

Logo após a troca, Diogo Barbosa tentou o chute pelo lado esquerdo, mas a finalização bateu na defesa.

Sem grandes chances, o técnico Renato Portaluppi promoveu as últimas trocas aos 39’. João Pedro e Everton Galdino saíram para as entradas de Zinho e Kauan Kelvin.

O ponteiro passava dos 40’, quando Zinho buscou a primeira oportunidade. Recebeu de Rubens e, de longe, chutou rasteiro, mas a bola foi para fora. Com as trocas, os garotos mostraram personalidade e tentaram ir para cima dos adversários, mas não conseguiram furar a meta.