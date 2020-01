Grêmio goleia Santos e avança à semifinal contra o Juventude

O Juventude assegurou presença na noite de hoje (23) nas semifinais da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil ao superar nos pênaltis, por 5 a 4, o time 3 de Febrero, do Paraguai, que era a única equipe estrangeira nas quartas de final. O duelo, realizado no estado Alceu Carvalho, em Santiago (RS), terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, e a definição da vaga seguiu para a cobrança de pênaltis.

O próximo adversário do Juventude encara o vencedor do confronto entre Grêmio e Santos, jogo em curso neste momento no estádio Alceu Carvalho. O time da Serra Gaúcha luta pelo primeiro título na Copa Santiago.

Jogo

Após um primeiro tempo arrastado e sem criatividade, os dois times voltaram do intervalo mais ofensivos. Os paraguaios saíram na frente aos 18 minutos: Alan Garcete aproveitou o cruzamento da esquerda, chutou certeiro e ainda contou com a falha do goleiro Marlon. Com a vantagem do time paraguaio, o Juventude partiu todo para o ataque, mas falhava nas finalizações. Até que aos 39 minutos, Devid arrancou o empate com um chute de fora da área. O tempo regulamentar terminou em 1 a 1 e a decisão da vaga foi para as penalidades.

Os dois times foram acertando tudo, até que na quarta cobrança de pênalti Kelvi desperdiçou para o Juventude, e o 3 de Febrero ficou na frente por 4 a 3. Logo na sequência, o goleiro Marlon brilhou e pegou o pênalti batido por Angel Lopez e, em seguida, Henrique cobrou com perfeição, igualando o placar em 4 a 4. Na primeira cobrança alternada, Franco cobrou mal para o time paraguaio , e coube a Lucas Arno Luft marcar o pênalti que selou a vitória do Juventude por 5 a 4, e a classificação para as semifinais da Copa Santiago.

Jogos da Copa Santiago

