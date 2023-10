Grêmio finaliza preparativos e viaja para enfrentar o Curitiba

Trabalhos táticos, de posicionamento e jogadas de bolas paradas defensivas e ofensivas marcaram o treinamento com os portões fechados na manhã desta terça-feira que finalizou os preparativos para o duelo diante do Coritiba, amanhã, às 20h, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Kannemann, que cumpriu suspensão diante do América-MG, na última rodada, fica à disposição do técnico Renato Portaluppi. Quem também está de volta é Carballo e Cuiabano, retornando de lesão. Os dois atletas estão na lista de relacionados divulgadas pelo Clube na manhã de hoje.

Confira abaixo:

Goleiros: Caíque e Gabriel Grando.

Zagueiros: Bruno Alves, Bruno Uvini, Geromel e Kannemann.

Laterais: Cuiabano, Fábio, João Pedro e Reinaldo.

Meias: Besozzi, Carballo, Cristaldo, Josué, Luan, Nathan Fernandes, Pepê e Villasanti.

Atacantes: André, Ferreira, Galdino, JP Galvão e Suárez.

O Tricolor desembarca às 14h15 em Curitiba e fica concentrado até o horário do jogo.

A Grêmio Rádio Umbro transmite ao vivo pela 95.5FM e pelo YouTube oficial do Tricolor a partir das 19h.

Fonte: Esportes