Grêmio finaliza preparação para duelo com Esportivo pelo Gauchão

O Grêmio encerrou na terça-feira, a preparação para o próximo duelo do Campeonato Gaúcho. O Tricolor entra em campo nesta quarta (01.02), diante do Esportivo, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, para buscar mais uma vitória e seguir invicto na competição.

Com portões fechados, os atletas trabalharam as partes físicas, técnicas e táticas. Inicialmente, a equipe de preparação física orientou atividades de aquecimento. Em seguida, o técnico Renato Portaluppi realizou um trabalho técnico, aperfeiçoando jogadas de bola parada e definindo os últimos ajustes na equipe que entrará em campo.

Encerrado o treinamento, o elenco tricolor almoçou no CT Presidente Luiz Carvalho e embarcou rumo a Bento Gonçalves, para então iniciar a concentração para o jogo.

Grêmio e Esportivo duelam pela quarta rodada do Gauchão. O Tricolor lidera a competição, com 9 pontos, enquanto o time da serra ocupa a 11ª colocação, com um ponto conquistado. A partida acontece às 20h e contará com a transmissão da Grêmio Rádio, pelo youtube.com/gremiotvoficial, além do acompanhamento em tempo real das redes oficiais do Clube. Os canais SporTV e Premiere transmitem em imagens o confronto.