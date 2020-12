Grêmio faz treino regenerativo e inicia preparação para o confronto com o Sport

Após o duelo com o Santos na noite da última quarta-feira, o Grêmio retomou os treinos ainda na cidade santista visando o próximo confronto, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, às 19h do próximo sábado, na Ilha do Retiro. Depois da desclassificação na Libertadores, o Tricolor volta suas atenções às duas competições que tem na temporada 2020: Brasileirão e Copa do Brasil.

Em preparação para o próximo jogo, a equipe realizou um treino regenerativo na academia, sem atividade em campo. Com a sequência de jogos fora de casa, o Grêmio optou por emendar as viagens, então segue de Santos direto para Recife, nesta sexta-feira.

Na sexta colocação da tabela de classificação do campeonato, o Tricolor pode voltar ao G4 caso vença o Sport, que é o 15º. O duelo é válido pela 26ª rodada e antecede mais uma decisão do Tricolor em mata-mata. Na próxima quarta-feira, 23, o Grêmio começa a decidir vaga na final da Copa do Brasil ao enfrentar o São Paulo, em jogo de ida na Arena.