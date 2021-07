Grêmio encerra preparação para decisão diante da LDU pela Copa Sul-Americana

O Grêmio finalizou a preparação para o duelo decisivo diante LDU, que acontece nesta terça-feira. A equipe realizou o último treino para o confronto durante a tarde desta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, com trabalhos táticos visando o jogo que acontece às 19h15, na Arena, e pode dar o Grêmio a classificação às quartas de final. No jogo de ida, que aconteceu em Quito, no Equador, na última terça, o Tricolor saiu com a vantagem de 1 a 0 no placar.

Durante o trabalho desta terça-feira, que teve início por volta das 15h, o técnico Luiz Felipe Scolari e sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Paulo Turra, Carlos Pracidelli e Thiago Gomes, organizou uma atividade tática para um grupo de atletas visando a partida diante da equipe equatoriana, na primeira parte. Durante o trabalho, o grupo foi orientado a realizar ações específicas de movimentações defensivas e ofensivas, de acordo com a formatação do modelo de jogo atual do Grêmio e, também da equipe adversária, com e sem a bola.

No campo dois do CT, outro grupo de atletas participarou de atividades com ações específicas, com objetivos principais a transição de jogadas ofensivas e a temporização defensiva, em uma das metades do gramado. Do lado oposto desse mesmo campo, foram trabalhados cruzamentos, visando aspectos defensivos e ofensivos, como finalizações. A parte final do trabalho foi com simulação do “1×1”, dando ênfase nas jogadas individuais dos atletas.

O atacante Alisson, que retornou de lesão no tornozelo nas últimas semanas e tem sido peça importante no time de Felipão, projetou o confronto e comentou sobre seu atual momento. Assista a coletiva na íntegra abaixo, que foi transmitida ao vivo pela GrêmioTV.

Após o treino, o grupo iniciou concentração para o confronto diante da LDU.

Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

